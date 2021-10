Revenir à la Rubrique CIVIS Contrôles du réseau d’assainissement à Saint-Pierre

Des opérations de contrôles sur le réseau de collecte des eaux usées de la rue Auguste Babet à Saint-Pierre ont eu lieu les 11, 12 et 13 octobre 2021. L’objectif était de vérifier l’absence de connexion entre systèmes de collecte des eaux usées et d’évacuation des eaux pluviales. Ces contrôles permettent de répondre aux exigences réglementaires définies par les arrêtés préfectoraux de 2019, mais aussi aux objectifs environnementaux de la CIVIS.



La CIVIS a confié à Runéo la gestion du réseau de collecte des eaux usées des communes de Saint-Pierre, Saint-Louis et L’Étang-Salé. Cette mission implique un entretien rigoureux et permanent des centaines de km de canalisations souterraines permettant de transporter les eaux usées des habitations vers une station d’épuration où elles sont traitées.

Grâce à un ventilateur de très forte puissance qui injecte de la fumée blanche dans les canalisations, les techniciens ont pu déterminer si le réseau de collecte des eaux usées est bien séparé des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, aussi bien dans le domaine public que privé.



De la fumée a pu s’échapper des évier, siphon de sol, etc. des habitations. Elle est totalement inoffensive et une simple aération suffit à la dissiper.



Ces vérifications sont indispensables et permettent de prévenir les risques, par temps de pluie en particulier, de saturation des réseaux d’assainissement et ainsi d’assurer un traitement performant des eaux usées. Cette démarche participe ainsi à la préservation de l’environnement et des milieux naturels.



Chaque année, 5 kilomètres de réseau de collecte des eaux usées sont ainsi inspectés par les équipes de Runéo sur la commune de Saint-Pierre et 14 km sur le territoire de la CIVIS.





Lors de la construction d’une habitation, il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que, sur sa propriété, les réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales sont bien séparés.



De même, le réseau d’assainissement n'est pas destiné à recevoir tous types de déchets. C’est pourquoi les usagers sont tenus d'observer certaines précautions comme ne pas jeter de produits nocifs pour l’homme et la nature dans l’évier ou les toilettes : ce geste peut mettre en danger le personnel d’exploitation, dégrader les ouvrages de collecte et de traitement et avoir de graves conséquences sur l’environnement.



Huiles de vidange, insecticides et pesticides, peintures et vernis, médicaments, mégots de cigarette, lingettes non biodégradables*... sont à proscrire. Les produits dangereux ou polluants doivent être confiés aux professionnels chargés de leur destruction.

*Même si elles sont biodégradables, les lingettes doivent impérativement être jetées à la poubelle, et non dans les toilettes.



Elles peuvent, en effet, s’accumuler dans les réseaux d’assainissement, jusqu’à former des bouchons perturbant leur fonctionnement. Le branchement d’assainissement peut s’obstruer, engendrant des désagréments nombreux (mauvaises odeurs, débordements des eaux usées…) et des réparations qui seront à la charge du propriétaire.





Dans la même rubrique : < > ARS : Qualité des eaux de baignade au 5 octobre Dégradation de la qualité de l’eau sur Cilaos