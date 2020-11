A la Une . Contrôles du port du masque à St-André

Une nouvelle opération de police a été menée ce jeudi après-midi dans les rues de Saint-André où le port du masque est obligatoire. Les établissements qui reçoivent du public ont notamment été visités par les forces de l'ordre. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 14:30 | Lu 1326 fois

Le Préfet l'avait annoncé il y a presque deux semaines, les contrôles des gestes barrières se renforcent alors que l'épidémie de Coronavirus continue de prendre de l'ampleur à La Réunion. Les policiers patrouillent et maintenant verbalisent les contrevenants notamment dans les rues de Saint-André.



Le commandant Frédéric Lefèvre, adjoint au chef du commissariat de Saint-André, est accompagné d'autres hommes de loi qui ont contrôlé ce jeudi après-midi des commerces et autres établissements où se rendent le public. Il est ferme : "Notre rôle est de vérifier que la réglementation est bien respectée. Si elle ne l'est pas, c'est verbalisé. On n'est plus dans le mode rappel à la loi, on est en mode verbalisation."



Le représentant des forces de l'ordre précise que les opérations ont été multipliées ce week-end. Plusieurs établissements recevant du public ont été mis en demeure à Saint-André, mais aucun n'a été fermé administrativement.



