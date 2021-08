A la Une . Contrôles du pass sanitaire dans l'Ouest : "Les gérants s'attachent à respecter la règlementation"

Des contrôles du pass sanitaire ont été opérés ce mardi matin à Saint-Gilles dans des établissements recevant du public. Aucune amende n'a été dressée, la règlementation étant bien appliquée dans les lieux visités. Par N.P - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 12:25





"On s'attache à contrôler quotidiennement entre 3 et 4 ERP sur l'ensemble des villes de la compagnie de Saint-Paul", explique le Capitaine Bouriot, chef de la brigade territoriale de Saint-Gilles. "Les gérants s'attachent à respecter la règlementation. Des amendes n'ont pas encore été dressées". Comme dans l'Est en début de matinée , les gendarmes ont procédé à des contrôles du pass sanitaire dans l'Ouest de l'île. Objectif : vérifier si les nouvelles règles sont bien appliquées dans les établissements recevant du public (ERP)."On s'attache à contrôler quotidiennement entre 3 et 4 ERP sur l'ensemble des villes de la compagnie de Saint-Paul", explique le Capitaine Bouriot, chef de la brigade territoriale de Saint-Gilles. "Les gérants s'attachent à respecter la règlementation. Des amendes n'ont pas encore été dressées".





"Sinon, le passage au pass sanitaire s'est fait tranquillement. Comme dans tous les secteurs, les gens étaient un peu réticents, mais aujourd'hui tout se passe bien", ajoute celui qui est plutôt favorable à la mesure. "Je pense qu'on n'aura pas le choix, il faut qu'on passe par là". Et d'assurer : "Depuis que le pass est entré en vigueur on n'a jamais accordé de passe-droit".



Les forces de l'ordre se sont aussi dirigées vers un complexe multi-sports, où tout était également en règle. "Il y a peu de monde car le pass sanitaire freine bcp les gens", admet un responsable du site sportif. Tous espèrent voir le nombre de clients approcher la limite maximale des jauges.



LG sur place Parmi les établissements visités, le Casino de l'Hermitage, où aucune infraction n'a été constatée. "On a beaucoup perdu en quantité de clients, facilement un quart en moins, parce qu'il y a d'une part le pass sanitaire mais aussi le rayon de 10 km", exprime Jean-Jacques Dambreville, membre du comité de direction."Sinon, le passage au pass sanitaire s'est fait tranquillement. Comme dans tous les secteurs, les gens étaient un peu réticents, mais aujourd'hui tout se passe bien", ajoute celui qui est plutôt favorable à la mesure. "Je pense qu'on n'aura pas le choix, il faut qu'on passe par là". Et d'assurer : "Depuis que le pass est entré en vigueur on n'a jamais accordé de passe-droit".Les forces de l'ordre se sont aussi dirigées vers un complexe multi-sports, où tout était également en règle. "Il y a peu de monde car le pass sanitaire freine bcp les gens", admet un responsable du site sportif. Tous espèrent voir le nombre de clients approcher la limite maximale des jauges.