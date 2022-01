A la Une .. Contrôles des deux-roues : Fourrière et tribunal pour trois pilotes

316 infractions ont été relevées par la gendarmerie lors des contrôles routiers opérés ce week-end. Trois pilotes de deux-roues devront s'expliquer devant le tribunal. Par N.P - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 10:06

Au cours du week-end, la gendarmerie a réalisé de nombreux contrôles sur les principaux axes routiers de l'île, en ciblant particulièrement les infractions graves génératrices d'accidents et les deux-roues motorisés.



Ce dimanche matin, de 9h à 13h, les motocyclistes de l’EDSR (Escadron Départemental de Sécurité Routière) ont spécialement visé les pilotes de motocyclettes et scooters. Bilan : 48 infractions relevées dont 3 conduites sous l'emprise de stupéfiants, 14 franchissements ligne continue, 2 défauts de permis de conduire, 2 défauts d'assurance et diverses infractions concernant les équipements.



"Trois pilotes ont dû revoir le programme de leur sortie dominicale car leur engin a pris la direction de la fourrière. Quant à eux, ils devront aller expliquer leur comportement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis", indiquent les forces de l'ordre.



"Au vu du nombre de victimes (qui s'élève à 16) de deux-roues motorisés en 2021 et le nombre d'infractions constatées au cours de la matinée, d'autres opérations visant les deux-roues motorisés auront lieu tout au long de l'année 2022", est-il précisé.



Au total, sur les 22 services réalisés, 316 infractions ont été constatées, dont 20 conduites sous l'état d'un empire alcoolique, 20 conduites sous stupéfiants, 163 excès de vitesse, 8 usages de téléphones ou distracteurs, cinq défauts de permis, 13 défauts de contrôle technique et 3 refus d'obtempérer. 40 permis ont été retirés et 17 véhicules ont été placés en fourrière.