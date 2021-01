A la Une . Contrôles des cars scolaires : Pas de ceinture, pas d'éthylotest, pas de porte, pas de permis

Lundi 25 janvier, jour de la rentrée à la Réunion, la Délégation Départementale de la Sécurité Routière de la DDSP974 a réalisé en concertation avec l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière de la Gendarmerie Nationale plusieurs contrôles à l'occasion de la rentrée scolaire. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 à 09:33

"A Saint Denis, les conditions de circulation et notamment celles des transports collectifs d'élèves desservant la cité scolaire du Butor, le lycée Bellepierre et le collège Mahé de Labourdonnais ont été particulièrement ciblés. A St Pierre, les motocyclistes ont vérifié les conditions de transports des collégiens de l'établissement Adam de Villiers de Mont Vert.



Lundi, une dizaine d'infractions a été relevée dont une circulation avec un permis non prorogé, une circulation malgré un pneumatique dépourvu de sculpture et un éthylotest antidémarrage "déplombé". Seule l'intégrité de ce sceau permettant de garantir celle de l'appareil de contrôle, le bus ainsi en défaut était immobilisé.



Hier, c'est encore une quinzaine de contraventions qui était constatée dont un défaut de ceinture d'un conducteur de bus, des défauts d'équipement de sécurité et de nouveau un éthylotest antidémarrage déplombé. Un bus qui chargeait des élèves s'avérait circuler avec sa porte vitrée latérale totalement brisée. Ce bus, devenu "car courant d'air" au détriment de la sécurité de ses jeunes passagers, était immédiatement immobilisé.



L'obligation du port de ceinture a été rappelée aux personnes transportées."







