A la Une . Contrôles de police : 5 alcoolémies délictuelles et 63 vitesses excessives constatées

18 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été menées au cours de ce week-end par les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion.



19 délits ont été relevés parmi lesquels : 5 alcoolémies délictuelles ( taux compris entre 0,40 et 0,79 mg/l d'air expiré ), 7 défauts de permis de conduire, 4 défauts d'assurance et 3 refus d'obtempérer.



Les 68 fonctionnaires de police mobilisés ont également procédé à la constatation de 148 autres diverses infractions au code de la route dont : 63 vitesses excessives, 21 feux rouges / stop / priorité et 6 défauts de contrôle technique.



"Les conditions climatiques du week-end ont diminué fortement la circulation

routière. A cette heure, la prudence a été de mise pour les usagers de la route", indique la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion.

