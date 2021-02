Contrôles de gendarmerie : 15 permis retirés, 11 véhicules mis en fourrière

Un mois de janvier meurtrier



Le mois de janvier 2021 se termine sur un bilan défavorable avec 5 tués, dont 3 pilotes de deux roues motorisés, un conducteur de véhicule léger et un piéton. Sur les cinq personnes décédées, quatre présentaient un taux d'alcoolémie incompatible avec la sécurité requise pour les usagers de la route.



Cette tendance observée se retrouve dans le bilan annuel de l'année 2020, avec 41 Réunionnais ayant trouvé la mort sur le réseau routier de l'île. Les conduites addictives demeurent la première cause des accidents en général et mortels en particulier, toutes catégorie d'usagers confondues. La seconde cause étant les vitesses excessives, puis le refus de priorité pour la troisième.



C'est ce triptyque macabre qui guide, au quotidien, l'action des forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité routière.





FAITS PARTICULIERS :



En réponse à un accident mortel, survenu dans la nuit du vendredi 29 janvier 2020 sur la commune du Tampon, les militaires de la compagnie de Saint-Pierre, appuyés des effectifs motocyclistes de l'EDSR, ont réalisé une importante opération de contrôle routier. Dès la nuit suivante, sur l'ensemble des axes des communes des Avirons, St Louis, Entre-deux, Cilaos, Tampon, Saint-Joseph et Saint-Philippe. Au cours de ce service, 26 usagers de la route ont été interceptés et sanctionnés pour des infractions graves génératrices d'accidents, liées principalement aux conduites addictives, dont deux ont fait l'objet d'une mesure de garde à vue.





BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE EDSR :



Tout au long du week-end, les motocyclistes de l'EDSR, renforcés des effectifs de la Réserve Opérationnelle, ont multiplié les services et les postes de contrôle. En portant l'effort sur les conduites addictives, les vitesses et les refus de priorité :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 25



NOMBRE D INFRACTIONS : 195



NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 15



NOMBRE D IMMOBILISATION MISE EN FOURRIÈRE : 11 dont 3 motocyclettes, 4 voitures et 4 cyclomoteurs.



NOMBRE D'ALCOOLÉMIE : 21



NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 14



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 8



NOMBRE DÉFAUT PERMIS : 5



NOMBRE D'EXCES DE VITESSE : 111 dont 19 avec interception et en particulier pour 3 motocyclettes à plus de 50km/h au-delà de la vitesse autorisée sur les grands axes, qui ont été immédiatement placées en fourrière.



NOMBRE NON PORT CEINTURE : 6

NOMBRE USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEUR : 7

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 5

NOMBRE NON PORT CASQUE PROTECTION : 5

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 4

NOMBRE D'ÉMISSION DE FUMÉE OU DE BRUIT GÊNANT : 2 ...