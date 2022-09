A la Une . Contrôles dans les transports en commun : La gendarmerie saisit des armes blanches

Une brigade de militaires spécifiques intervient dans les cars et dans les gare routière afin de sécuriser les points d'arrêts et les déplacements. Jeudi dernier, 8 septembre, 44 lignes ont été contrôlées. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 à 12:43

Créée en avril 2020 par le commandant de la gendarmerie de La Réunion, en pleine période de crise Covid, la Brigade Modulaire de Surveillance (BMS), constituée de réservistes opérationnels, a pour vocation de sécuriser les gares routières, certains points d'arrêt ainsi que les déplacements de cars.



Cette unité vient d'être réactivée et opérera plusieurs contrôles en septembre 2022 sur l'ensemble de l'île en zone de compétence de la gendarmerie nationale.

​Le 8 septembre 2022, de 12h à 20h, la BMS a mené plusieurs opérations de contrôle sur les gares routières de Saint-Benoît - Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, sur les quartiers de Beauséjour à Sainte-Marie et Quartier-Français à Sainte-Suzanne ainsi qu'au pole échange Duparc à Sainte-Marie. Les gendarmes réservistes ont été renforcés par des gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît ainsi que des agents de sécurité de la Transdev.

Ce sont 44 lignes qui ont été contrôlées, et à cet effet, 16 procès-verbaux ont été dressés pour des infractions à la police de la route et deux procédures délictuelles pour port d'arme blanche.