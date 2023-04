La grande Une Contrôles dans les bus du Sud : Pistolet avec silencieux et du zamal saisis, un individu interpellé

Les gendarmes ont contrôlé plus de 1.000 passagers des bus de Cilaos, Saint-Louis et du Tampon. 23 infractions ont été relevées et un homme a été interpellé : il avait en sa possession une arme à feu avec silencieux et du zamal en résine et en herbe. Par NP - Publié le Samedi 1 Avril 2023 à 17:50

Le 27 mars 2023, une opération coordonnée de la Brigade Modulaire de Surveillance avec des agents CMS, TRANSDEV, SEMITTEL, scolaire CIVIS, et Car Jaune, a été menée.



Celle-ci avait pour but d’effectuer un contrôle des transports en commun sur trois points de l’île :

- Route de Cilaos, route des gris, afin de contrôler les bus qui descendent de Cilaos,

- Université du Tampon

- Gare de Saint Louis, échangeur de Bel Air



Ce sont 68 bus et 1.212 personnes qui ont été contrôlés.

Au total, les agents auront effectué :

- 16 procès-verbaux électroniques pour infractions au code de la route

- 07 procès-verbaux électroniques pour infractions liées aux stupéfiants



Une interpellation a été effectuée. Il s’agissait d’un jeune homme, testé positif aux stupéfiants, ayant en sa possession de la résine et de l’herbe de cannabis ainsi qu’une arme prohibée (arme à feu avec silencieux). Celui-ci a immédiatement été placé en garde à vue.