La grande Une Contrôles dans le Nord-Est : En excès de vitesse et alcoolisé, il termine sa course en garde à vue

Lors des contrôles routiers opérés dans le Nord-Est de l'île ce samedi après une série d'accidents mortels, un individu circulant en excès de vitesse et sous l'emprise de l'alcool a été interpellé. Par N.P - Publié le Dimanche 26 Septembre 2021 à 11:19





Parmi les faits particuliers, un conducteur a été interpellé et placé en garde à vue suite à un refus d’obtempérer après un excès de vitesse (82 km/h en agglomération). L'individu était sous l'effet de l'alcool, avec 0,66 mg/l. Il a été relâché ce dimanche, avec une convocation devant la justice prévue le 22 avril 2022.



Au total, le bilan fait état de six conduites délictuelles sous l'emprise d'un état alcoolique (0,48mg/l – 0,57 mg/l – 0,74 mg/l – 0,60 mg/l – 0,61 mg/l – 0,66 mg/l) avec trois contraventionnelles, ainsi que deux conduites sous l'emprise de produits stupéfiants.



S'y ajoutent trois défauts d’assurance, un défaut de permis de conduire, sept défauts de contrôle technique, une circulation sans phare, et trois excès de vitesse en agglomération. Deux véhicules ont été mis en fourrière et 3 immobilisés. Neuf non respect du couvre-feu ont aussi été constatés.



