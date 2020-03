Contrôles d'attestation: Attention aux faux gendarmes !

En cette période de confinement, certains ne reculent vraiment devant rien pour commettre leurs méfaits. La gendarmerie de La Réunion lance un appel à la vigilance de la population pour les alerter sur des arnaques commises lors de contrôles comme dans certains régions métropolitaines. En effet, de faux gendarmes profitent de contrôles d’attestation pour réclamer le paiement immédiat et en espèce de l’amende de 135 euros.



Pour rappel, aucun paiement immédiat ne peut être exigé si vous résidez en France et tout gendarme ou policier doit être en mesure de présenter sa carte professionnelle, semblable à une carte bancaire et sur laquelle figurent sa photo d’identité et le bandeau tricolore.