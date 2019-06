A la Une ... Contrôle technique: Ce qui va changer au 1er juillet 2019 Les nouvelles mesures du contrôle technique devaient être mises en place au 1er janvier 2019 mais, la crise des gilets jaunes étant passée par là, le gouvernement a fait marche arrière et a repoussé la mise en application de ce nouveau cru 2019. L'objectif de ces changements est de se mettre en conformité avec les nouvelles normes européennes.

Le contrôle technique pour les véhicules légers s'effectue à partir de de 3 ans et 6 mois et doit être effectué avant la quatrième année du dit véhicule. Il doit être renouvelé tous les 2 ans. Pour autant, ce sont surtout les propriétaires des diesels (60% du parc automobile national) qui sont dans le collimateur du gouvernement. Voici ce qui va changer pour les automobilistes :



- Le nombre de défaillances mineures passe de 230 à 139 points de contrôle.



- Le nombre de défaillances majeures soumises à contre visite passe de 177 à 340 points.



- 127 points de contrôles feront partis des "défaillances critiques" et pourront entraîner l'immobilisation immédiate du véhicule.



- La mesure de l'opacité des fumées (quantité de particules émises par l'échappement) est plus sévère, ce qui pourrait faire passer le taux de véhicules recalés de 1% à 5%.



- La durée de la visite passe en moyenne de 30 à 45 minutes.



- Le tarif va augmenter de 20% et la contre visite pourrait devenir payante.



Voici les principaux points de contre visite relevés par les centres de contrôle sur la période de Mai à décembre 2018 :



- Usure prématurée ou excessive des pneumatiques (le secteur essieux, pneus, roues représente d'ailleurs 10,88% des contre-visites).



- Mauvais fonctionnement des feux, notamment orientation d'un feu de croisement en dehors des limites ou feu défectueux comme une visibilité réduite des feux stop (le secteur "Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques" représente 10,62% des contre-visites).



- Nuisance avec fuite de liquides ou émissions polluantes excessives (6,88% des contre-visites).



- Mauvais fonctionnement des équipements de freinage : déséquilibre notable des performances, efficacité insuffisante du frein de stationnement, usure excessive des plaquettes de freins, disque ou tambour usé (6,05% des contre-visites).



- Problème sur le châssis ou la fixation du châssis : problème sur le réservoir, mauvaise fixation ou endommagement du châssis, mauvaise fixation du pot d'échappement... (5,00% des contre-visites).



Pour rappel, le contrôle technique est obligatoire. En cas de manquement à cette obligation, le conducteur s'expose à une amende de 4 ème catégorie de 135 €. Regis Labrousse Lu 1556 fois





Dans la même rubrique : < > Le cyclone VAYU avec des rafales de 200km/h est traqué sur l'Océan Indien Nord Inde : 53 enfants décèdent après avoir mangé des letchis