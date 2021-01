A la Une . Contrôlé sans permis, torse nu et une bière à la main, il tente de fuir

Un homme de 41ans comparaissait ce vendredi au tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et pour avoir refuser de se soumettre au test de contrôle de son taux d'alcoolémie. Il comparaissait en état de récidive légale. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 à 16:47 | Lu 1499 fois

"La voiture de mon frère était sur le parking en face de la maison, elle venait d'être réparée et comme il n'est pas là, je l'ai lavée et je l'ai faite tourner un peu pour la faire chauffer. Je me suis assis, moteur tournant, dans la voiture et je buvais une bière quand la police est arrivée" indique Madi T. à la présidente pour expliquer les faits. La version de l'officier de police judiciaire est tout autre ...



La police de Saint-André faisait une patrouille lorsqu'elle aperçoit le prévenu au volant d'une voiture, effectuant une manoeuvre de stationnement, torse nu, une bière à la main. Bien connu des force de police, compte tenu de sa collection de condamnations - 13 au total - il est contrôlé. Comprenant ce qui va lui arriver, il jette la bière et tente de partir. Aussitôt interpellé, il refuse de se soumettre au test d'alcoolémie et finit en garde à vue.



Comme l'indique le parquet : "Il conteste mais le procès verbal est clair, il était en train de se stationner. Sa première réaction est de partir pour échapper à la justice. Certes il tente de s'en sortir, mais il n'est pas d'équerre ! L'alcool et le volant ce n'est pas possible ! je vous demande 8 mois de prison plus la révocation totale de son sursis mise à l'épreuve, ainsi qu'un mandat de dépôt".



"Il a juste peur de dire la vérité" entame la défense. "Je vais essayer de le sortir de là même si ça n'est pas facile avec son casier et ses 13 mentions. C'est clair que les policiers n'ont pas menti. J'espère qu'il va prendre conscience qu'il y a des règles à respecter. Vous pouvez le laisser travailler et le faire dormir à Domenjod, ça lui remettra les idées en place", plaide la robe noire. Le prévenu est finalement condamné à 6 mois de prison, 10 mois de révocation et dormira à Domenjod ce soir.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur