A la Une . Contrôle routiers : Un automobiliste roulait avec 2.16 gr/l d'alcool dans le sang

77 fonctionnaires de police ont été mobilisés à l'occasion des 26 opérations de sécurisation qui se sont déroulées le week-end dernier. Les conduites alcoolisées ont, une fois de plus, fait parler d'elles. Par NP - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 06:37

Les effectifs de la Direction territoriale de la Police nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 26 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours du week-end dernier permettant de relever 145 infractions dont 5 délits :



- conduite sous l'empire d'un état alcoolique : 3 (taux compris entre 0.26 et 1.08 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 1

- défaut de permis de conduire : 1

- refus d'obtempérer : 0



77 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 25 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 8

- défaut de port de casque : 3

- défaut d'équipement : 2

- défaut de contrôle technique : 8