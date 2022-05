A la Une .. Contrôle routiers : 13 véhicules placés en fourrière et 23 permis retirés par les gendarmes

Au cours de ce week-end, les motocyclistes de l’Escadron départemental sécurité routière, en appui des militaires des compagnies, ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière. Près d'une centaine d'infractions ont été relevées. Par NP - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 06:25

Samedi et dimanche, les gendarmes ont effectué une quinzaine d'opérations de contrôles sur les routes départementales. 97 infractions ont été relevées et 23 permis ne sont plus entre les mains de leur propriétaire. 30 véhicules ont été immobilisés dont 23 conduits à la fourrière. Neuf conducteurs ont été contrôlés alors qu'il roulait en ayant consommé de l'alcool et 12 étaient sous l'emprise de stupéfiants.



Ce samedi 7 mai au matin, les motocyclistes de la brigade motorisée de la Rivière-Saint-Louis, contrôlaient sur la RN1, à l'Etang-Salé, en direction de Saint-Pierre, un véhicule en grand excès de vitesse, soit 174 km/h pour une limitation de 110 km/h. Le conducteur a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire, suivi d’une mise en fourrière de son véhicule.

Dans la nuit et appuyés des militaires de la brigade de la Plaine-des-Palmistes, les militaires mis en place un service sur le rond-point RD55/RN3 en agglomération de la commune: 12 infractions ont été relevées dont 5 conduites sous stupéfiants, 2 alcoolémies, 2 défauts d’assurance, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut de contrôle technique et 1 échappement défectueux. 7 véhicules ont fait l’objet d’une immobilisation-fourrière.



La même nuit entre minuit et 2 heures, les militaires des brigades motorisées de St-Paul et de la Rivière-Saint-Louis, s’étaient donnés rendez-vous, Chemin Summer, sur la commune de St-Gilles les Bains, en vue d’un service coordonné, orienté sur la recherche des conduites addictives. 10 infractions ont été constatées, dont 7 alcoolémies, 2 conduites sous stupéfiants et 1 défaut d’assurance, ayant motivé 7 immobilisations et 2 mises en fourrières.