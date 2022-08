A la Une . Contrôle routier : six conducteurs se font pincer téléphone en main

Le commandement de la Gendarmerie dresse le bilan d'un contrôle routier mené ce mercredi à Sainte-Marie. Parmi les infractions notables, de nombreux automobilistes téléphonaient en conduisant ce qui constitue une mise en danger pour soi mais aussi des autres usagers de la route. Par LG - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 18:23

Ce mercredi 24 août 2022, de 15h00 à 17h00, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît et de Saint-Paul, renforcés par des effectifs de la police municipale de Sainte-Marie, ont réalisé un service de contrôle des flux sur le secteur de la Rivière des pluies, commune de Sainte-Marie.



14 infractions ont été constatées en 2 heures, dont 2 conduites sous l'emprise de stupéfiants, 6 conduites avec téléphone tenu en main, 4 non respect de feu rouge, 1 dépassement dangereux et 1 non port de ceinture.



Enfin, carton rouge pour le pilote d'une moto qui a été contrôlé positif aux stupéfiants. Son permis lui a été retiré immédiatement et son deux-roues a été placé en fourrière. Sanction identique pour le conducteur d'un véhicule léger positif également.