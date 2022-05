Contrôle routier malheureusement fructueux autour de la Foire de Bras Panon

Les gendarmes placés sous le commandement de la compagnie de Saint-Benoît ont procédé dans la nuit de samedi à dimanche à un contrôle routier axé sur l'alcoolémie autour de la Foire agricole de Bras-Panon.



Au total, 25 infractions ont été constatées sur une plage horaire allant de 21H à 1H du matin. Les 19 militaires mobilisés ont constaté pas moins de 3 alcoolémies délictuelles, de 5 conduites sous stupéfiants et de deux automobilistes confondus pour détention de stup’.



Ces contrôles ont amené les gendarmes à placer 7 véhicules en fourrière administrative et un véhicule en fourrière judiciaire.



A côté des objectifs visés sur l’alcool au volant et la consommation de drogues, d’autres défauts ont été verbalisés comme les défauts d’assurance (au nombre de 3), de port de la ceinture (3 également), de contrôle technique (3), d'une vitesse excessive et d'un défaut de clignotant. Enfin, deux automobilistes ont refusé d’obtempérer.