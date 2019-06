Contrôle routier cette nuit et encore de belles trouvailles pour les policiers...

Autre cause d'accident grave, la vitesse était également ciblée et le radar était discrètement de sortie. Sur une zone limitée à 70 km/h, à proximité du contrôle d'alcoolémie, la vitesse de 68 contrevenants s’est avérée excessive avec nombre de vitesses dépassant 100 km/h. La vitesse du plus pressé était mesurée à 120 km/h. Plusieurs usagers persistant à comparer sur la voie publique la capacité d’accélération de leur véhicule ont été photographiés.



Un contrôle à cet endroit le matin même avait permis de constater déjà 25 infractions dont 16 exposant directement à un risque d'accident (irrespect de feu rouge, tenu d'un téléphone en main).



Comme annoncé, ce type de contrôle routier se poursuivra.



La Délégation Départementale de la Sécurité Routière indique que les comportements à risques seront ciblés les jours prochains, particulièrement à l'approche de la fin de la période scolaire et de celle de réussite aux examens.