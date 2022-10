A la Une . Contrôle routier à St-Benoit : Six immobilisations et une mise en fourrière en l'espace de 3 heures

Parmi les infractions : conduite sous stupéfiants, pots d'échappement trop bruyants ou émettant de la fumée ou encore oreillette au volant pour un conducteur de bus. Par N.P - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 15:21





Le bilan de la gendarmerie : - 1 Conduite stupéfiants (VL).



- 4 non respect du stop.



- 1 absence de ceinture



- 4 échappements bruyants.



- 1 fumée.



- 1 vitres teintées.



- 1 oreillette (conducteur de bus).



- 2 non port de gants.



- 2 Défauts CT.



- 1 usage de stup (AFD).



Fourrière :



- 1 LOM.



Immobilisation :



- 6 immobilisations. Les gendarmes ont mené une opération de contrôle routier ce mardi matin, de 07h30 à 10h30, sur la commune de Saint-Benoît.. Au total, 18 infractions ont été relevées, et six véhicules immobilisés. Un véhicule a été placé en fourrière.Le bilan de la gendarmerie :