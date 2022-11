A la Une . Contrôle routier : 435 automobilistes roulaient trop vite

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 40 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours du week-end permettant de relever 630 infractions dont 12 délits. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 06:40

Trois conducteurs ont été contrôlés avec un taux compris entre 0,78 et 1,22 mg / l d'air expiré, cinq n'étaient pas assurés alors que trois n'avaient pas de permis de conduire. L'un d'entre eux a refusé d'obtempérer.



146 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les policiers ont également procédé à la constatation de 618 autres diverses contraventions au code de la route. 379 automobilistes étaient en excès de vitesse, 56 conducteurs de deux roues roulaient trop vite.



28 non respect de feu rouge, stop ou priorité ont été observés. Cinq scootéristes ne portaient pas leur casque et 15 ont été contrôles alors que leur véhicule présentait un défaut d'équipement. 8 automobilistes ont été surpris alors qu'ils faisaient usage de leur téléphone

Une centaine d'autres infraction son été constatées.