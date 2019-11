Contrôle pré-fêtes: Un conducteur circule avec une fausse plaque d'immatriculation

Les effectifs du SIAAP ont réalisé ce vendredi plusieurs contrôles routiers, dont visaient plus spécifiquement à réprimer des infractions liées à des enjeux majeurs de sécurité routière, comme le téléphone portable, la pousse ou les deux roues.



Vendredi matin, à Saint-Denis et à Saint-Pierre, ce sont les usagers circulant en deux-roues motorisés qui étaient la cible de la police. Un plus gros contrôle des deux-roues est de mise par la police notamment car le dernier accident mortel concernait ce type d'usagers.



7 contraventions à St-Pierre, 9 à St-Denis



A Saint-Pierre, les policiers motocyclistes ont formalisé sept contraventions, dont quatre conduites avec un téléphone tenu en main, une circulation sur voie cyclable, une avec usage d'un kit oreillette et un non respect de signalisation. Ils ont également formalisé trois procédures délictuelles, soit deux défauts de permis moto et un défaut d'assurance. Les policiers ont dû procéder à deux immobilisations avec mises en fourrière immédiate.



Dans le même temps, à Saint-Denis, neuf contraventions ont été constatées, comme défaut de port de gants, circulation d'un cyclomoteur malgré une mesure d'immobilisation, pneu dépourvu de sculpture, téléphone au volant...



Le conducteur d'un deux-roues HONDA 125 PCX , circulant sans permis ni assurance, a été conduit au commissariat. Il a fait l'objet d'une procédure et sera de nouveau convoqué afin de s'expliquer. son véhicule a été immobilisé.



Trois effectifs du Groupe de Sécurité Routière ont également relevé 23 infractions dont 7 conduites en tenant un téléphone, 5 défauts de contrôle technique et un défaut de ceinture.



Pas de pousse mais deux conduites avec une alcoolémie délictuelle



Parmi les autres contrôles réalisés, l'un dans la nuit de vendredi à samedi visait à sécuriser le Boulevard Léopold Rambaud à Saint-Denis. Aucune manifestation de course motorisée non autorisée n'a été constatée par la dizaine de policiers de la Section de nuit et du Groupe de Sécurité Routière.



Le week-end, leur action sur ce boulevard est récurrente. Une quinzaine d'infractions sera constatée, dont des absences documentaires et des non-conformités de plaques minéralogiques, de feux ou encore une circulation en agglomération avec les feux anti-brouillard.

Cependant, malgré une présence affichée et annoncée des forces de police sur les routes et particulièrement à cet endroit, plusieurs infractions particulièrement graves ont été constatées.



Une quarantaine d'usagers ont été dépistés. Deux d'entre eux ont été enregistrés avec une alcoolémie délictuelle, avec les taux mesurés de 0,69 et 0,74 mg/litre d'air expiré (soit respectivement 1,39 et 1,48 l/litre de sang). Leurs permis de conduire leur a été retiré, en attente de suspensions administratives.



Un véhicule circule avec une fausse plaque d'immatriculation



Le conducteur d'un VW Golf présentait un certificat d'immatriculation conforme à celle apparente et au modèle de son véhicule. Les investigations techniques opérées sur place ont en réalité révélé que le véhicule contrôlé avait une autre immatriculation et était considéré comme gravement accidenté. Une procédure pour circulation pour fausse plaque a été ouverte afin de déterminer les conditions précises de mise en circulation du véhicule. Le conducteur, qui circulait sans assurance, a été présenté à l'Officier de Police Judiciaire.



En moins de deux heures, bien que le site soir connu, on note 11 contraventions, 4 délits dont 2 liés à l'alcool, 2 véhicules immobilisés et 2 permis retirés...