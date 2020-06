La grande Une Contrôle police: Arrêtés sans permis et sans assurance sur le front de mer de Saint-Denis

Le nombre d'infractions relevées au cours de ce contrôle routier à l'approche du week end démontre une nouvelle fois la prise de risque, pour eux et pour les autres usagers de la route, d'irréductibles inconscients. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 20 Juin 2020 à 08:12 | Lu 872 fois

A l'occasion de ce début de week-end, la Délégation Départementale de la Sécurité Routière du SIAAP a réalisé dans la nuit de vendredi à samedi un contrôle routier.



Les usagers du front mer de Saint-Denis, et particulièrement ceux circulant Boulevard Rambaud - lieu fréquemment utilisé par des adeptes de démonstrations motorisés - ont été ciblés.



L'opération a regroupé des éléments de la Formation Motocycliste, du Groupe de Sécurité Routière et de la Section de Nuit, assistés de l'Unité canine.



Plus de 30 infractions ont été constatées dont 25 contraventions et huit délits. 12 contraventions ont concerné des défauts d'équipement règlementaire (pneu lisse, échappement, feu, plaques non conformes...) et quatre le manque d'équipements de protection des utilisateurs de deux-roues motorisés (défaut de casque ou de gants).



Le détail des délits montre que 4 conducteurs circulaient sans permis dont l'un a tenté de se soustraire aux policiers et 2 étaient sans assurance, dont l'un a refusé également de s'arrêter au droit du contrôle. Enfin, une alcoolémie délictuelle a été relevée avec 0,47 mg d'alcool dans l'air expiré.