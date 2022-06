A la Une . Contrôle mortel à Paris : "La voiture n'a pas foncé sur les agents", témoigne une passagère

Les faits se sont déroulés samedi matin à Paris. Il est 11 heures lorsqu'un policier remarque une voiture où un passager ne porte pas sa ceinture. Les forces de l'ordre demandent alors au conducteur de s'arrêter, mais celui-ci n'obtempère pas. Les policiers ouvrent le feu. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 10:16





La version des policiers, qui est d'avoir ouvert le feu car le véhicule fonçait sur un des leurs, est contredite par une passagère arrière du véhicule, rapporte



La passagère indique ensuite que les policiers tenaient les pistolets et tremblaient, ce qui leur faisait peur. Les occupants de la voiture auraient alors demandé au conducteur de se garer et de sortir mais celui-ci ne semblait pas vouloir écouter les forces de l'ordre. Le policier aurait ouvert le feu une dizaine de fois, selon elle. Le conducteur aurait redémarré alors que les passagers lui criaient de s'arrêter, ce qu'il a fini par faire. Il est ensuite sorti de la voiture et s'est mis à courir.



