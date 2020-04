Faits-divers Contrôle gendarmerie: Garde à vue pour un conducteur ivre, sans attestation, sans permis et multirécidiviste La gendarmerie, dans un communiqué ci-dessous, informe d'un cas particulièrement inquiétant: un conducteur s'est fait contrôler complètement ivre, sans permis, sans attestation, sans assurance, et ce n'était pas la première fois pour le chauffard.

Dans le cadre du respect des mesures de confinement liées au COVID, les motocyclistes de la Bmo de Rivière Saint-Louis procèdent en début d'après-midi, en agglomération de Saint-Louis, au contrôle d'un automobiliste.



Ce dernier n 'est en possession d'aucune autorisation de sortie. Une forte odeur d'alcool se dégageant de l'habitacle, les gendarmes soumettent l'individu au test de l'alcoolémie qui se révèle positif. Le taux retenu est de 1,46 mgl par litre d'air expiré.



L'enquête démontre que le mis en cause est multirécidiviste. Il est placé en garde à vue et son automobile déposée en fourrière. Par ailleurs les motards constatent que la voiture n'est pas couverte par assurance, et relèvent également la conduite malgré interdiction juridique. Nicolas Payet Lu 405 fois







