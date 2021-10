La grande Une Contrôle en sortie de boîtes de nuit : 15 alcoolémies positives constatées à Saint-Gilles

Avec la réouverture des discothèques, les opérations de contrôles routiers ont également fait leur retour. Samedi soir à Saint-Gilles, les gendarmes ont ciblé les alcoolémies positives et les conduites sous stupéfiants. Par NP - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 06:42

De 22H à 2H du matin samedi soir, les motocyclistes des BMO de Saint-Paul et de la Rivière Saint-Louis ont effectué un contrôle ciblant les addictions sur l'agglomération de St-Gilles-les Bains. Plusieurs infractions ont été constatées dont 15 alcoolémies et 3 conduites sous l’emprise de stupéfiants. Deux véhicules ont été mis en fourrière comme 10 autres véhicules au cours du week-end.



Les milliaires étaient également présents samedi soir dans l’est de l’île. La compagnie de Saint-Benoît renforcée par les motocyclistes de la BMO, ont déployé un dispositif sur différents points jouxtant la RN 2. Bilan : 18 infractions ont été constatées dont 6 conduites sous emprise de l'alcool, 6 défauts de contrôle technique et 2 excès de vitesses.



Au total : 134 infractions ont relevées par les gendarmes ce week-end parmi lesquelles 27 alcoolémies dont 13 délictuelles ou encore 19 conduites sous stupéfiants. 32 permis de conduire ont ainsi été retirés et 51 véhicules ont été immobilisés.



En zone police, 357 infractions durant 29 opérations de sécurisation routière ont été constatées dont 7 alcoolémies positives et 113 excès de vitesse.