Faits-divers Contrôle du couvre-feu dans l'Est : La moitié des conducteurs verbalisés

Une opération de contrôle concernant le respect du couvre-feu a été effectuée ce jeudi soir par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit. Une fois encore, de nombreuses infractions ont été constatées. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 09:06

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit ont effectué ce jeudi de 21h à 23 h une opération de contrôle au niveau du rond point des Plaines concernant le respect du couvre-feu.



Ce ne sont pas moins de 28 infractions qui ont été constatées par les militaires en l'espace de 2 heures. 24 infractions sont en lien direct avec le non respect du couvre-feu, les autres concernent un défaut de permis de conduire, un défaut d'assurance, un défaut de carte grise ainsi qu'un défaut de permis de conduire. Les militaires ont procédé au contrôle de 47 véhicules au total.



Pour rappel, le couvre-feu est en vigueur de 21h à 5 heures du matin jusqu'au 23 janvier prochain.



