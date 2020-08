Contrôle des transports scolaires : 9 infractions relevées

Hier de 15h30 à 17h30, les gendarmes, appuyés de la DEAL, se sont rendus aux abords de 9 établissements scolaires. En ligne de mire : le contrôle des transports. Au total, 66 autocars et autobus ont été contrôlés et 610 élèves ont été sensibilisés au port du masque et à la ceinture de sécurité. Les autorités ont relevé 9 infractions directement imputables à la sécurité des usagers.



"Résolument pragmatique et rapide pour les chauffeurs et sans retard pour les élèves, ce service a eu pour principal intérêt de sensibiliser les chauffeurs et élèves au risque routier et aux respects des mesures sanitaires actuelles, tout en conservant l’option répressive pour les fautes graves, liées à la sécurité des usagers", indique la gendarmerie.



Par ailleurs, toujours aux abords des établissements scolaires, 5 automobilistes et pilotes de deux-roues motorisés ont été verbalisés pour le non-respect des règles du Code de la route.