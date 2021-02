La grande Une Contrôle des motifs impérieux : Voici où déposer vos justificatifs

Ce sera la même chose pour les vols entre la métropole et La Réunion (dans les deux sens) à partir du 3 mars prochain.



À partir du 27 février, les personnes qui veulent voyager entre La Réunion et Mayotte, devront faire des démarches au moins 6 jours avant leur vol. Il faut notamment déposer en ligne les justificatifs de ses motifs impérieux. Ce sera la même chose pour les vols entre la métropole et La Réunion (dans les deux sens) à partir du 3 mars prochain. Vous pouvez faire vos démarches ici : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/motifs-imperieux-reunion?fbclid=IwAR2mvjrQ30FH2hJ2jmUOA7jju6OpOD3GdqJHErmfpSJv3esQ5Hef2rksWxo