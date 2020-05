Revenir à la Rubrique UNIVERSITE DE LA REUNION Contrôle des connaissances pour le semestre en cours à l'Université de La Réunion Jeudi 30 avril, l'organe compétent de l'Université de La Réunion en matière de formation et vie universitaire a adopté les nouvelles modalités de contrôle des connaissances pour ce semestre, suite à l'épidémie de COVID-19. Les cours en présentiel sur les différents sites ne reprenant qu'à partir du mois d'août 2020, les étudiant.e.s réaliseront leurs évaluations à distance. Ces derniers seront prévenus minimum 15 jours à l'avance. Des solutions ont été trouvées afin de ne pas pénaliser les étudiant.e.s durant cette crise sanitaire sans précédent et notamment vis-à-vis des publics fragilisés.





• Principe de non pénalisation des étudiant.e.s ;



• Principe de minimisation des contraintes des enseignant.e.s ;



• Principe de prise en compte du risque de fracture numérique ;



• Principe d’anticipation des épreuves ;



• Principe d'égalité entre les candidats.



Ainsi, les examens écrits surveillés prendront la forme d'un travail à réaliser à distance ou d'une ou plusieurs évaluations en contrôle continu, les oraux seront réalisés en visioconférence ou par téléphone, les stages en présentiel non réalisés pourront être transformés en stages "réflexifs". Les étudiant.e.s recevront l'information a minima 15 jours à l'avance. De manière générale, l'objectif étant d'éviter toute pénalisation des étudiant.e.s, selon les niveaux de diplômes et la note obtenue au semestre précédent, une neutralisation de la matière pourra être envisagée. Le détail des conditions par profil et par diplôme sera affiché sur le site web de l'établissement :



Ci-joint, les infographies explicatives du contrôle des connaissances, par profil.



Acquisition de matériel informatique



Les étudiant.e.s en difficulté pour composer (absence de matériel, difficultés familiales...) feront l'objet d'un traitement bienveillant. À la suite d'une l’enquête menée auprès des étudiant.e.s par SMS, l'établissement est en phase d'acquisition de matériel complémentaire qui permettra de réduire la fracture numérique et de donner ainsi les meilleures chances de réussite pour tous et toutes, conformément à l'engagement de la présidence de l'établissement (mise à disposition d'ordinateurs et/ou clé 4G de connexion internet sous forme de prêt).



Fin de l'année universitaire le 18 juillet 2020



Au national, plusieurs établissements avaient souhaité anticiper les orientations nationales, parvenues le 22 avril dernier. Certaines des dispositions prises ont depuis été identifiées comme étant non règlementaires. L'année universitaire de l’établissement se terminant le 18 juillet 2020 (le 31 décembre 2020, pour certaines formations le nécessitant et sur vote des instances concernées), la question des examens terminaux a été abordées sereinement.



"Nous sommes conscients de l'inquiétude générée mais nous avons fait le choix de nous assurer de proposer des adaptations qui aient fait l’objet d’une véritable analyse et d’une consultation sérieuse et équilibrée, en explorant plusieurs pistes de travail, dans la concertation et l'échange et en accord avec notre ministère de tutelle. Aujourd'hui, nous sommes prêts à aborder sereinement la fin de l'année universitaire, les solutions trouvées exprimant la bienveillance et le soutien indispensables envers nos étudiant.e.s. Notre objectif final est évidemment que leur avenir ne soit pas terni ni leurs efforts anéantis, par la situation sanitaire imprévue et anxiogène que nous vivons et qui n'a fait qu'accroitre les inégalités de tous ordres en termes de réussite", a indiqué Frédéric MIRANVILLE, le Président de l'Université de La Réunion.

UR_COVID_LICENCE-moins-5sur20.pdf (521.94 Ko)



UR_COVID19_MASTER.pdf (5.71 Mo)







