A la Une .. Contrôle des conduites addictives: Une mise en fourrière ce week-end Ci-dessous, le bilan des actions de sécurité routière du week-end de la gendarmerie de La Réunion.

Le vendredi 18 janvier, de 13 à 17 heures, les gendarmes de la brigade de Saint-Benoit renforcés par les motocyclistes ont mené une action de sécurisation de la RN 2 commune éponyme. 27 infractions ont été relevées au cours de ce service parmi les quels 5 dépassements de la vitesse limitée à 110 km/h. Six usagers ont été contrôlés positifs au zamal. Tous ont restitué leur permis sur le champ. 9 usages de téléphones ont été également constatés dont cette automobiliste qui en plus de faire usage du téléphone avait consommé de l'alcool, son taux étant de 0.57 mg/l d'air expiré.



Au cours de la nuit de samedi 18 à dimanche 19 janvier, les motocyclistes du département ont réalisé des contrôles de conduites addictives à Saint-Louis de 19 à 23 heures, à Sainte-Marie dans le même créneau horaire et à Saint-Gilles de 21 à 1 heure. 13 automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcoolémie dont 5 enregistraient des taux délictuels. Par ailleurs trois usagers ont été verbalisés après avoir fait usages de produits stupéfiants.



Ce dimanche 19 janvier, dans l’après-midi, au cours d'un contrôle de conduites addictives assuré en agglomération de Saint-Benoît, les motards de Saint-Benoît ont contrôlé un automobiliste dont le dépistage des drogues s'est révélé positif au zamal. L'enquête a démontré que l'individu est en récidive légale et qu'il conduisait malgré une suspension du permis. Sa voiture a été placée en fourrière (photo jointe). Il devra répondre prochainement de ses actes devant la justice.



Bilan : 29 conduites addictives - 20 rétentions de permis - 1 mise en fourrière







