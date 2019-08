Contrôle des comptes de campagne : Y’aura du boulot… comme à Saint-Denis

Il y a une émission appelée « Dyonicité », éditée sur une chaîne télé locale et pas plus mauvaise qu’une autre au demeurant. Mais il y a un os : auparavant, cette émission passait une fois par mois. Depuis quelque temps, c’est bien plus souvent.



Et c’est du lourd, qui fait bien sentir que les élections approchent ; alors, « on » met le paquet, « on » alourdit, « on » tape fort car ces crétins d’électeurs doivent bien comprendre tout le bien que la municipalité leur veut.



Rénovation du quartier Vauban ; renouvellement des surfaçages de chaussées (ça faisait dix ans qu’ils démolissaient essieux et bois-d’reins) ; amélioration du Chaudron ; amélioration de La Source ; et, vavangue sur le gâteau, réalisation du carré Océan, projet datant de plus de vingt ans, toujours remis sur le tapis, toujours renvoyé aux Calendes-bazar : on n’a jamais pu le faire, on ne ne fera jamais mais cette fois, promis-juré-craché-pissé, on le fera.



Ça sent le bulletin de vote, les enfants. Est-ce que tout ce fric publicitaire-électoral à peine dissimulé sera porté sur les comptes de campagne de Bébert ?