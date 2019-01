"Contrôle des chômeurs" : Des sanctions alourdies en cas de manquement

Mauvaise nouvelle pour les chômeurs, en cas de manquement à leurs obligations. Un décret publié dimanche 30 décembre au Journal Officiel laisse apparaître des sanctions plus dures que ce qu'avait annoncé le gouvernement.



Depuis le 1er janvier, si un chômeur ne se rend pas à un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi, il sera radié des listes pendant 1 mois. Jusqu'à présent, le délais était de 2 mois. Une sanction allégée donc, mais moins que promis. Dans le volet "contrôle des chômeurs", inclus dans la réforme sur l'avenir professionnel, adopté cet été par le Parlement, le gouvernement avait annoncé qu'il abaisserait la sanction à 15 jours seulement.



Deuxième mauvaise surprise dans ce décret : les chômeurs qui ne rechercheront pas assez un travail seront sanctionnés, dès le premier manquement, par la suppression pendant 1 mois, de leur allocation chômage. Or, l'allocation devait initialement être suspendue. La suspension permettait de conserver ses droits, une fois le délai passé.



Le décret restreint par ailleurs les possibilités de refuser un emploi parce qu'il est mal rémunéré. Le demandeur d'emploi ne pourra plus rejeter une offre au motif que le salaire est bien inférieur à ce qu'il touchait lors de son précédent travail.



Les syndicats sont immédiatement montés au créneau pour dénoncer ce décret dont les termes sont bien plus durs que le barème présenté initialement par le ministère du Travail en mars 2018.



12% des inscrits au Pôle emploi ne chercheraient pas véritablement un nouvel emploi. Le gouvernement multiplie par trois, les faisant passer de 200 à 600, le nombre de contrôleurs chargés de repérer les fraudes aux prestations.