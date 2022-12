A la Une . Contrôle de nuit à Saint-Gilles les Bains : Rendez-vous au tribunal pour six conducteurs alcoolisés

Six conducteurs ont été contrôlés sous l'empire d'un état alcoolique dans la nuit de samedi à dimanche. Ils devront s'en expliquer devant le tribunal, tout comme une conductrice qui a tenté d'échapper au contrôle. Par N.P - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 09:23





Côté gendarmerie, ce sont au total 208 infractions qui ont été relevées et 11 permis retirés.



L'un des contrôles s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche, entre 00h et 4h, en agglomération de Saint-Gilles les- Bains. "Six conducteurs ont été interceptés sous l'empire d'un état alcoolique, ils devront expliquer leur comportement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans les prochaines semaines", rapporte la gendarmerie.



"Durant ce contrôle, une conductrice s'est volontairement soustraite aux vérifications de contrôle. Identifiée, elle devra expliquer son comportement aux motocyclistes présents sur les lieux, puis auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis", est-il précisé.

Le bilan global : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 20 NOMBRE D INFRACTIONS : 208 NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 11

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 55 dont 06 Fourrières

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 12

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 02

Côté police, les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 16 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever 54 infractions dont 13 délits : - Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 10

(taux compris entre 0.48 et 0.91 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 1

- défaut de permis de conduire : 2

53 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 41 autres diverses contraventions au code de la route dont : - Excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou défaut de maîtrise de la vitesse : 1

- Feu rouge / Stop / Priorité : 6

- Défaut de contrôle technique : 5

- Défaut d'équipement : 2

- Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation : 2

- Franchissement de ligne continue : 1

- Autres : 24

