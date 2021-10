Contrôle de concession : EDF présente au SIDELEC son Compte Rendu d’Activité sur la Concession d’électricité

Ce rendez-vous incontournable permet au SIDELEC de connaître l’état et la performance du réseau électrique, patrimoine des communes. Il s’agit de mesurer par des indicateurs, la qualité du service public d’électricité et la fiabilité du réseau. Par exemple, le SIDELEC se montre très attentif au temps de coupure électrique et aux Clients Mal Alimentés.



De plus, le « chèque énergie » est un enjeu important à La Réunion. Son taux d’utilisation est de 80%. Le Président du SIDELEC Réunion, Maurice Gironcel a proposé à EDF de travailler en étroite collaboration avec les CCAS qui connaissent les publics les plus fragiles.

Enfin, les élus du SIDELEC ont rappelé l’importance de préserver le modèle concessif réunionnais assis sur la péréquation tarifaire pour les Zones Non Interconnectées (ZNI) au réseau continental.