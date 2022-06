Faits-divers Contrôle de bus à Ste-Marie : Trois passagers positifs aux stupéfiants, du zamal saisi

Trois passagers (et non "conducteurs" comme mentionné précédemment) ont été contrôlés positifs aux stupéfiants lors d'une opération de contrôle opérée par la gendarmerie ce lundi, à Sainte-Marie. Douze grammes de zamal ont en outre été saisis. Par N.P - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 08:47

Un contrôle de bus a été effectué par la gendarmerie ce lundi à Sainte-Marie, de 16h à 18h. L'opération menée au Pôle d'échanges de Duparc puis à la gare routière de l'hôtel de ville visait à rechercher des armes ou des stupéfiants, ainsi qu'à soumettre les conducteurs à des dépistages sur les stupéfiants et l'alcool.



Au total, 23 bus et 318 passagers ont été contrôlés. Trois usages de produits stupéfiants, deux non port de ceinture (concernant cette fois des conducteurs de bus) et six infractions au transport ont été constatées. Par ailleurs, 12 grammes de zamal ont été saisis.