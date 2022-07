A la Une . Contrôle d’un établissement de restauration: le gérant ferme lui-même son établissement

Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 17:42

Le 21 juillet 2022, la gendarmerie de l’Étang-Salé ainsi que deux inspecteurs de la DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), sur réquisition du parquet de Saint-Pierre, ont opéré un contrôle de deux snacks sur le secteur du Tévelave commune des Avirons.



Dans le premier d'entre eux, les inspecteurs de la DAAF ont relevé des manquements à l'hygiène ainsi que des irrégularités administratives. Le gérant dispose d'un délai de 15 jours pour se mettre en conformité.



Dans le second, le constat a été beaucoup plus alarmant sur de nombreux points. Sur le plan sanitaire, de nombreux produits ont été détruits. Sur le plan administratif, les autorités ont découvert l'absence de licence valide pour la vente d'alcools forts découverts dans l'établissement. 8 bouteilles de whisky, 22 bouteilles de rhum arrangé, 2 bouteilles de Pastis, 11 litres de rhum nature ont été saisis.



Par ailleurs, 19 paquets de 25 cigarettes ont été trouvés. Enfin, la conjointe du gérant ne semble pas être déclarée.

L'établissement a été fermé d'initiative par le gérant, indique la page Facebook de la gendarmerie de La Réunion .





