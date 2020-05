A la Une . Contrôle anti-rodéo au Chaudron : 69 infractions relevées

La Police nationale organise une opération anti-rodéo au Chaudron ce dimanche après-midi. Au total, 69 infractions au Code de la route ont été relevées et plusieurs véhicules immobilisés. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 31 Mai 2020 à 17:35 | Lu 1039 fois

Depuis le milieu de l’après-midi, la Police nationale s’est déployée dans le quartier du Chaudron pour une opération anti-rodéo. Le Service d'intervention d'aide et d'assistance à la population (SIAAP), dirigé par le Commissaire Jérôme Besse, ont relevé 69 Infractions au Code de la route, dont une moto et 2 voitures immobilisées et une moto mise en fourrière. 2 non-ports de casques et 9 non-ports de gants s’ajoutent à ce bilan.



Durant ces contrôles, une personne recherchée par les services de police dans le cadre de vols par effractions a été interpellée. Au total, 58 motos, 125 voitures et 155 personnes ont été contrôlées. 54 fonctionnaires de la police nationale étaient mobilisés pour cette intervention.



Cette opération s’inscrit dans la volonté du ministre de l’Intérieur de renforcer ce type d’opération. Les rodéos urbains sont générateurs d’accidents, mais également à l’origine de violences urbaines durant le confinement.