A la Une . Contrôle anti-pousse : Un chauffard tente de prendre la fuite, son véhicule tombe en panne

Lors d'un contrôle routier opéré cette nuit, un conducteur a tenté de prendre la fuite après un cumul d'infractions graves. Mal lui en a pris, son véhicule et tombé en panne. Le chauffard, privé de permis et de véhicule, aura des comptes à rendre à la justice. D'autres infractions, notamment d'importants excès de vitesse, ont été constatés par les gendarmes au cours de cette même opération. Par N.P - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 10:05

Le compte-rendu de la gendarmerie :



Dans le cadre des services programmés en vue de lutter contre l'insécurité routière en général et le phénomène de "Pousse", en particulier, sur les grands axes de l'île de La Réunion, les militaires de l'EDSR ont réalisé, dans la nuit du 02 au 03 février 2023, deux services simultanés, de contrôle de la vitesse, sur la RN1 et RN2, de 21h00 à 00h00, avec l'engagement de moyens spéciaux, tel qu’un véhicule rapide d'interception et l'appui du réseau des caméras du CRGT.



A cet effet, sur la RN2, les motocyclistes de la BMO ST Benoit, ont intercepté dans le sens nord/sud, sur la commune de Bras Panon, deux automobilistes, qui circulaient respectivement à la vitesse de 140 km/h et 209 km/h sur un axe pourtant limité à 110 km/h.



Au même moment, les motocyclistes des BMO de ST Paul et Rivière ST Louis, malgré des conditions météo défavorables, ont intercepté un premier automobiliste à la vitesse de 144 km/h, en défaut d'assurance, et un second conducteur à la vitesse de 164 km/h, avec à la clé, un cumul d'infractions graves, dont un refus d'obtempérer avec mis en danger d'autrui et une conduite sous stupéfiants. Ce chauffard, déjà connu défavorablement des forces de l'ordre, a fait le choix de se soustraire au contrôle en tentant de prendre la fuite...



Mal lui en à pris, après avoir été contrôlé dans le sens sud/nord de la RN2 à hauteur de la Saline, puis fait mi-tour secteur ST Gilles les hauts, il a repris sa course en direction du sud, en quittant de nouveau la RN2, en direction de Trois Bassins, avant que son véhicule 206 type 2.00l 16S, las de la conduite chaotique de son pilote, ne tombe en panne et s'immobilise sur la chaussée.



Placé immédiatement en garde à vue, le contrevenant aura à rendre des comptes de sa conduite auprès du parquet de ST Denis. En attendant, son véhicule a été placé en fourrière et son permis retiré.