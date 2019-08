Contrôle anti-pousse: 5 délits, dont 1 véhicule immobilisé et 1 garde à vue

Dans la nuit de vendredi à samedi, les effectifs du SIAAP ont réalisé plusieurs contrôles routiers dans le chef-lieu. En début de soirée, la Section d'Intervention lors de son travail quotidien de sécurisation a relevé 21contraventions et constaté 3 délits (deux défauts d'assurance dont l'un des auteurs s'avérait conduire également malgré une suspension de son permis).



La section de nuit appuyée par le Groupe de Sécurité Routière et la Formation Motocycliste poursuivait les contrôles, notamment sur le boulevard Rambaud, souvent fréquenté lors de démonstrations mécanisées non autorisées. 16 contraventions étaient relevées dont 12 à l'encontre de conducteurs de deux roues motorisés (défauts de gants ou casque, circulation sur trottoir...).



Un conducteur circulant à 120km/h au volant d'une Peugeot 208 GT neuve sur une voie limité à 50 km/h était intercepté. Son véhicule était immobilisé pour être placé à ses frais en fourrière pendant au minimum 7 jours. L'auteur, administrativement dépossédé de son permis, sera convoqué au commissariat de police puis devant le tribunal de police, cette juridiction pouvant décider de la confiscation du véhicule.



Enfin, 5 délits étaient relevés en moins de deux heures: un conducteur circulait avec une alcoolémie de 1,28g d'alcool par litre de sang, un autre cumulait conduite sans permis et sans assurance. Un autre autre enfin était placé en garde à vue: conduisant malgré l'annulation de son permis, son alcoolémie était mesurée à 1,6g/l.



Sur les 12 accidents mortels relevés en zone police au 31 juillet 2019, la présence de l'alcool et/ou de stupéfiants était relevée dans 8 cas.