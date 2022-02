Faits-divers Contrôlé à 2,26 g/l d'alcool dans le sang, il finit à Domenjod

Les lundis du tribunal judiciaire de Saint-Denis se suivent et se ressemblent. Une fois encore, un homme comparaissait pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 10:40

Un quadragénaire comparaissait dans le cadre de la procédure accélérée pour avoir, à Saint-Benoit le 10 février dernier à 16 heures, été contrôlé positif avec 2,26 g/l d'alcool dans le sang lors d'un contrôle routier.



Il indiquera lui même aux gendarmes qu'il circule sans permis en raison d'une suspension administrative. En état de récidive pour les mêmes faits, le parquet décide alors de le placer en garde à vue puis de le présenter devant le tribunal.

C'est la cinquième fois qu'il est jugé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. "Ce sont des faits extrêmement simples. Vous êtes un délinquant de la route, vous êtes dangereux !" tance la procureure qui requiert 6 mois de prison ferme avec maintien en détention.



La défense argumente sur les difficultés professionnelles de son client : "il a un travail assez dur et des problèmes de trésorerie dans son entreprise à cause du Covid. Il faut avoir de la répression mais il faut aussi avoir de la compréhension" plaide la robe noire qui demande des travaux d'intérêt général et pas de maintien en détention.



Le tribunal, voulant sans doute faire passer un message clair, condamne le prévenu à la peine de 8 mois de prison avec maintien en détention.



