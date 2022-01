A la Une . Contrôlé à 141 km/h et sous stupéfiants, il termine sa course derrière les barreaux

Un chauffard a été contrôlé à 141 km/h sur une route limitée à 110. Sous stupéfiants, en état de récidive, et recherché pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement, il a terminé sa course sous les verrous. Par N.P - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 06:27





Intercepté, le Bénédictin n'est pas titulaire du permis de conduire, est positif aux stupéfiants et se trouve au volant d’un véhicule non assuré, rapporte le gendarmerie dans son bilan des contrôles du week-end.



Qui plus est en état de récidive, l’Intéressé est immédiatement placé en garde à vue et son véhicule est placé en fourrière.



Poursuivant leurs investigations, les militaires découvrent ensuite que le mis en cause fait l’objet de deux fiches recherches en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement.



Au total, pas moins de 334 infractions ont été relevées par la gendarmerie ce week-end lors des 22 opérations de contrôles opérées sur les routes de l'île. 34 permis ont été retirés. Une motarde a notamment été interceptée sur la RN1A entre l'Etang-Salé et Saint-Leu NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 14

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 11

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 34 dont 19 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 8

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 10

NOMBRE DE VITESSES : 224 dont 13 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 4

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 12

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 7

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 2

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 11

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 7

