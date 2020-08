Contrôle : Les gendarmes ont immobilisé 14 véhicules en ce week end d'Assomption

Trois accidents ayant fait respectivement 2 morts et 3 blessés ont été constatés par les gendarmes sur les routes réunionnaises dans la nuit de ce samedi à dimanche.



Samedi à 18h50, sur le secteur de Saint-Paul, un véhicule roulant à vive allure percute dans un choc frontal un second véhicule qui circule normalement sur sa voie, causant deux victimes.



A 23h30, sur le secteur de Saint-Louis, le conducteur d’un scooter perd le contrôle de son engin et chute lourdement sur la chaussée, causant son décès.



Dimanche matin à 03h00, en agglomération du Tampon, un automobiliste percute deux piétons sur la chaussée.



Ces accidents n’auraient pas dû se produire si les conducteurs avaient respecté les règles de bon sens à défaut de celles du Code de la Route. Les conduites addictives et les vitesses sont les deux principales causes du risque routier à La Réunion. En bafouant volontairement les règles élémentaires de prudence, un conducteur alcoolisé et roulant à vitesse excessive se transforme rapidement en meurtrier. À cause de ce triste constat, des innocents ont payé de leur vie l’inconscience de ceux qui se croient tout permis.



Depuis le début de l'année, 13 personnes sont décédées dans des accidents routiers en secteur gendarmerie. Les auteurs d’accidents mortels ont tous un dénominateur commun : ils ont fait le choix de conduire malgré une consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, trop souvent combinée à une vitesse excessive ou un refus de priorité. Ces mêmes causes se retrouvent dans 80 % des 109 accidents corporels constatés depuis le mois de janvier 2020.



Enfin, la totalité des personnes décédées en 2020 dans les accidents routiers sont réunionnaises. C’est autant de familles sur l’île qui porteront le deuil de leurs proches. Si seulement cela pouvait servir à faire réfléchir et à adopter une conduite Responsable.



En marge de ce week-end calamiteux, la même litanie hebdomadaire des infractions graves relevées par les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR). Soit 50 infractions dont 28 vitesses excessives, 10 alcoolémies, 3 conduites sous stupéfiants, 2 défauts de permis, 4 utilisations de téléphone, 2 défauts de casque et 1 défaut d’assurance ayant motivé 14 immobilisations de véhicules et 2 mises en fourrière.