A la Une . Contrefaçon de vêtements de luxe : "Je ne suis pas Al Capone"

Il y a un mois, un trafic de vêtements de luxe contrefaits et revendus sur Facebook était démantelé. Cinq personnes étaient mises en examen, dont la tête de réseau, qui avait été écrouée. Les magistrats de la chambre de l'instruction viennent d'accepter sa demande de remise en liberté. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 12:08





Placé en détention provisoire suite à son passage dans le cabinet du juge des libertés et de la détention de Saint-Pierre, le mis en cause faisait appel mardi dernier de cette décision devant les magistrats de la chambre de l'instruction.



Le trentenaire s'adonnait à un trafic présumé de vêtements contrefaits de grandes marques telles que Lacoste, Vuitton, Hugo Boss ou Kenzo. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se fournissait en métropole via un grossiste déniché, selon ses dires, sur le net.



Blanchir les bénéfices via la cryptomonnaie



Ensuite, il multipliait les annonces sur les réseaux sociaux via des comptes Facebook, Le bon coin ou encore Market place pour revendre la marchandise. L'intéressé est également soupçonné d'avoir blanchi une partie de ses recettes via la cryptomonnaie.



Ce mardi 6 juillet, il a reconnu les faits et évoqué "une erreur" de parcours. Il a demandé à retrouver la liberté pendant le temps de l'enquête en justifiant "qu'il lui était reproché des choses qu'il n'avait pas faites". Il a notamment évoqué le trafic qui, selon lui, ne durait que depuis janvier 2021. Le prévenu aurait touché entre 3000 et 5000 euros de bénéfices mensuels.



Menace d'un client mineur



Quatre autres personnes sont inquiétées dans cette affaire dont son frère, Ludovic.

Tous deux, accompagnés d'un troisième larron, seraient allés menacer un de leur client mineur à Saint-Leu.



"Les mesures de sûreté s'imposent", a déclaré le parquet général, ajoutant qu'il y avait encore des tiers à interroger et des investigations à mener. Le représentant de la société a rappelé "les violences dont avaient fait preuve le mis en cause vis-à-vis d'un acheteur mineur" et estimé qu'il allait être intéressant "d'exploiter les comptes bancaires et de réseaux sociaux" de la tête de réseau présumée.



"Il faut que l'on comprenne comment les bénéfices ont été blanchis", a lancé le ministère public pour justifier son refus d'une éventuelle remise en liberté, afin d'éviter le renouvellement des faits et la concertation frauduleuse entre les cinq mis en examen.



