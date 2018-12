Contre la solitude en cette période de fêtes: "Dialoguer c'est vivre"

"Dialoguer c'est vivre". Alors que les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en famille ou amis, "qui n'a pas connu ces moments où l'on a le sentiment que tout va mal, que notre monde s'écroule, que la vie n'a plus de sens…". SOS Solitude rappelle quel que soit le jour et quelle que soit l'heure, un bénévole est à l'écoute. En appelant le 0262 970 000 la main d'un bénévole, toujours disponible, décroche et vous répond.



L’association SOS Solitude, créée en 1985 avec pour mission principale la prévention du suicide, garantit l'anonymat de l'appelant, comme celle de l'écoutant, la neutralité dans l'écoute, la confidentialité totale et propose une écoute téléphonique non directive, sans jamais intervenir, même dans le cas d'appels d'urgence. "Pour cela nous devons établir un climat de confiance pour convaincre l'appelant de ne pas passer à l'acte. Nous essayons d'avoir une relation d'aide et un accompagnement par la réorientation vers les organismes compétents de toutes formes de détresse psychiques aigues".