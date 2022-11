Communiqué "Contre la pauvreté et pour l’amélioration de la vie des ultramarins, la politique de cohésion doit continuer de jouer un rôle central"

Réaction du député Younous Omarjee lors de la Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques : Publié le Vendredi 18 Novembre 2022

BRUXELLES, 17/11/2022 — À l’occasion de la 27è Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques, qui s’est tenue cette semaine au Parlement européen, le Président de la Commission du Développement Régional (REGI), Younous Omarjee (La France Insoumise / The Left), a rappelé le rôle central que joue la politique européenne de cohésion dans la lutte contre la pauvreté et pour l’amélioration de la vie concrète des ultramarins. Une lutte que le Député européen estime prioritaire. Car, en dépit du soutien massif de l’Union européenne, les régions ultrapériphériques françaises restent les plus pauvres de l’Union européenne.



Younous Omarjee, qui a présidé les négociations de la nouvelle politique régionale, pour la période 2021-2027, a déclaré lors des réunions :



« Avec la pandémie du Covid-19 et depuis le début de la guerre d’Ukraine, l’Europe est ébranlée par des crises multiples. Malgré les difficultés rencontrées par les régions continentales, nous avons maintenu la préoccupation en faveur des régions ultrapériphériques. Nous avons mis sur la table des règlements tels que CRII et CRII+ qui ont permis aux régions ultrapériphériques d’acheter des masques quand il en manquait, des respirateurs artificiels, de prendre en charge une partie du chômage partiel et d’aider les petites entreprises. […] Ces règlements ont été jugés utiles et ont été bien utilisés. »



« Notre Commission du Développement Régional a la responsabilité de défendre l’article 349 du Traité FUE. Il y a une unité très forte du Parlement européen pour la pleine application et pour un champ d’application le plus large possible de cet article. Lors des négociations entourant les 395 milliards d’euros de la nouvelle politique de cohésion, nous avons introduit toutes les dérogations demandées par les régions ultrapériphériques. […] Jamais autant de dérogations fondées sur l’article 349 du Traité FUE dans l’ensemble n’avaient été obtenues auparavant » a-t-il précisé.



« Ce que la politique régionale assume dans la prise en compte de l’article 349, n’est pas pleinement partagé par les autres politiques, et en particulier par la politique commerciale, la politique de la pêche ou la politique agricole. Lorsqu’il était fragilisé, le POSEI n’avait du son sauvetage qu’au seul engagement du Parlement européen » a indiqué Younous Omarjee qui s’était mobilisé pour le défendre.



Quant à la proposition d’omnibus portée par les Présidents des RUP, Younous Omarjee leur a assuré que « [leur] proposition serait défendue par la Commission REGI [auprès de la Commission européenne] et permettrait de corriger les défaillances [pour] viser l’objectif fondamental d’intégrer en amont les dérogations fondées sur l’article 349, et les pérenniser. »



Younous Omarjee a salué l’engagement de La Réunion et de la Présidente Huguette Bello pour la meilleure orientation des fonds européens à La Réunion. Il s’est félicité de la signature du Programme opérationnel de la Région Réunion par la Commission européenne dans des délais qui font partie des meilleurs de toute l’Europe. « Toutes les conditions sont à présent réunies pour injecter au mieux les plus d’un milliard d’euros dans l’économie réunionnaise, et ainsi répondre aux défis sociaux et environnementaux » a-t-il conclu.