Communiqué "Contre la contractualisation du métier d'enseignant"

Une partie de l'intersyndicale 1er degré (CGTR Educ' Action, SAIPER-Udas, SNE, SNUDI-Fo, SNUIPP- Fsu, Sud Education) appelle au maintien des titulaires sur les classes et se positionne contre la contractualisation du métier d’enseignant.



A noter qu'une mobilisation est prévue ce lundi matin devant l'école maternelle Charles-Emile-Christ aux Avirons pour demander le maintien de l'enseignant titulaire sur la classe de grande section. Par N.P - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 06:27

Le communiqué :



L'intersyndicale du premier degré (SE-Unsa, SAIPER-Udas, SNUIPP-Fsu, CFTC-EPR, SNE, SNUDI-Fo, Sgen-CFDT, CGTR Éduc Action, Sud Éducation) avait demandé en urgence audience à la rectrice avant la rentrée du 25/10/21 suite au problème des collègues titulaires départementaux ou remplaçants nommés à l'année sur une classe et sommés de retourner, après deux mois d'investissement, dans le pôle remplacement, ce qui risque d'affecter les 50 contractuels récemment recrutés.



Deux semaines après le dépôt d'une alerte sociale par l'intersyndicale, la rectrice a reçu l'intersyndicale ce vendredi 22 octobre 2021.



Les revendications rappelées par l’intersyndicale ont été les suivantes :

- Recrutement de toute la liste complémentaire du concours de professeur des écoles.

- Demande de la liste des écoles concernées par l'affectation d'un.e contractuel.le.

- Maintien sur le poste des titulaires départementaux ou titulaires remplaçants qui le souhaitent.

- Affectation des contractuel.le.s sur des postes de remplaçants.

- Affectation sur les postes libérés de personnels demandant une révision d'affectation.



Tous les syndicats sont intervenus pour dénoncer l'irrespect du rectorat vis-à-vis des professeur.e.s des écoles, des contractuel.le.s, des directeur.trice.s, des personnels, des élèves, des parents d'élèves et des syndicats.



Face au refus de répondre à la revendication des collègues, l'intersyndicale constate que malgré les dires de la rectrice, il n'y a aucun dialogue social car recevoir l'intersyndicale sans tenir compte des revendications ne tient pas la route.



Une partie de l’intersyndicale (CGTR Éduc'Action, SAIPER-Udas, SNE, SNUDI-Fo, SNUIPPFsu, Sud Éducation) a donc décidé de se mobiliser et médiatiser une action qui se tiendra devant une école lundi 25 octobre à 8h.



Tous les personnels dénonçant la dégradation du service public d’éducation sont invités à prendre en photo l’affiche jointe devant leur école ou leur établissement et à la transmettre à l’intersyndicale par mail à contact@saiper.net



Les revendications et les photos seront affichées sur les grilles du rectorat mercredi 27 octobre 2021 à 10 h lors d’une nouvelle action pour dénoncer les non recrutements des personnes inscrites sur la liste complémentaire, l’embauche de contractuel.le.s et les souffrances engendrées par les décisions de l’autorité académique.



Pour l’intersyndicale