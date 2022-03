Contrat de ville : réunion annuelle du comité de pilotage

Ce mardi 1er Mars s’est tenu le comité de pilotage annuel de la Politique de la Ville à la salle des fêtes du Foirail.



Pour rappel, la Politique de la Ville déploie un certain nombre d’actions, au sein du quartier dit prioritaire, lui-même définit par la loi, fonction de la densité de population. Pour Saint-Leu, il s’agit du quartier de Portail / Bois de Nèfles.



Aux côtés du Maire de Saint-Leu, M. Bruno DOMEN, étaient présentes la Sous-préfète d’arrondissement, Mme Sylvie Cendre et la Sous-Préfète déléguée à la cohésion sociale, Mme Camille Dagorne. Les partenaires de la politique de la Ville avaient aussi fait le déplacement : les associations, le Pôle Emploi, le Département, la MIO, la PJJ, la Gendarmerie ou encore l’Éducation nationale.



La rencontre avait pour objectifs de faire le bilan des actions menées en 2021, d’échanger sur les 4 axes d’intervention de la Politique de la Ville (cohésion sociale, cadre de vie, insertion-emploi et citoyenneté) et de voir la programmation pour 2022.



Instaurée depuis 2015, la Politique de la Ville est un dispositif qui connaîtra cette année, une évaluation menée sur tout le territoire national et ce, en vue de préparer ce qui sera le nouveau cadre d’intervention de la Politique de la Ville dans les années à venir.



Dans son allocution d’ouverture, le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen a tenu à saluer et remercier l’ensemble des partenaires pour leur investissement en faveur de la population issue du quartier prioritaire, un quartier en pleine expansion, à la croissance démographique soutenue.



Il a rappelé l’accompagnement des jeunes confrontés au risque de marginalisation, des élèves et familles en difficulté sur le plan scolaire, à travers le Programme de Réussite Educative.



Le dynamisme du tissu associatif a été salué pour son travail conséquent, en faveur du lien social, de l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs.



Récemment livré, le premier magistrat a cité en exemple l’implantation d’un équipement sportif de plein air sur la place du Foirail et sa co-construction avec les jeunes du quartier. L’amélioration du cadre de vie, « les actions en faveur du bien-être de chacun demeure un axe qui nécessite la mobilisation de toutes nos énergies », évoquant les crises successives que traversent le monde et qui sont de nature à remettre en cause des choses que « nous pensons acquises, comme notre bien vivre-ensemble ».



Bruno Domen a annoncé la réactivation du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), une démarche saluée par la Sous-préfète d’arrondissement, Madame Sylvie Cendre.



La Sous-préfète déléguée à la cohésion sociale a rappelé l’enveloppe financière consacrée aux Contrats de Ville à La Réunion, soit 6,5 millions d’euros en 2022.



Les priorités affichées par les services de l’État en 2022 sont : le renforcement des conseils citoyens et de la collaboration entre les associations, le développement des Maisons France Services et la lutte contre la fracture numérique. La représentante de l’État a par ailleurs indiqué que les associations bénéficiaires des Contrats de Ville devront signer un contrat d’engagement lié notamment au respect de la laïcité.



La Sous-préfète de Saint-Paul a félicité la Ville de Saint-Leu pour son engagement à l’égard de sa population et remercié tous les partenaires présents. Elle a souligné la belle dynamique engagée sur le Contrat de Ville.



Le passage en revue des actions sur chaque axe a donné lieu à de nombreux et riches échanges entre les différents partenaires.



En matière de cohésion sociale qui prend en compte notamment un volet éducation, un paradoxe a été souligné : les zones classées en réseau d’éducation prioritaire ne sont pas forcément identifiées comme des quartiers prioritaires. Et pour cause, la définition des quartiers prioritaires se base sur un critère de densité urbaine, inapplicable en zone rurale, notamment dans les Hauts à La Réunion. Il s’agit d’un point qui pourra à nouveau être évoqué dans le cadre de la procédure d’évaluation.



Pour 2022, il est prévu la poursuite de l’accompagnement des élèves et des familles dans le cadre du PRE, l’accompagnement des jeunes par les médiateurs, les activités en faveur du sport, de la culture, les ateliers autour de la parentalité, les actions de prévention santé, …



S’agissant de l’axe cadre de vie, plusieurs actions ont été menées et lien avec les bailleurs sociaux, comme le Bricobus pour apprendre à faire soi-même les petits travaux chez soi, des ateliers d’estime de soi, les jardins partagés, …



Le Maire de Saint-Leu a rappelé l’engagement de la collectivité en faveur de la lutte contre les dépôts sauvages, la Police municipale, l’action menée pour l’enlèvement des véhicules hors d’usage (VHU) qui en plus de la pollution accroît le risque de propagation de la dengue. Le partenariat avec une association a permis de retirer près de 100 VHU sur le territoire saint-leusien.



Les partenaires notamment la Gendarmerie, ont mis l’accent sur les actes d’incivilités, les détériorations de biens publics, les nuisances sonores, rappelant que chacun a droit à sa tranquillité. Bruno Domen a rappelé le projet de la mandature d’implanter pour ces raisons, une antenne de la police municipale dans les hauts qui n’échappent pas à ces incivilités. Un focus a également été fait sur l’augmentation des violences intrafamiliales et l’accompagnement nécessaire des victimes.



En matière d’insertion et d’emploi, les échanges ont permis de mettre en avant un premier constat : il existe une multitude de dispositifs d’insertion et d’accompagnement. Les acteurs présents ont évoqué les difficultés parfois à construire des projets à long terme mais aussi différents obstacles comme celui de la mobilité, l’illectronisme ou encore un faible niveau de formation.



Le Pôle Emploi par la voix de la directrice de l’agence de Saint-Leu a indiqué des axes pour 2022 : la proximité par un travail partenarial avec les acteurs de terrains (médiateurs, bailleurs sociaux, collectivité) pour aller vers les personnes qui ne viennent pas vers l’institution ; l’accompagnement dans la dématérialisation des démarches ; l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi.



Lors des discussions, le Maire de la Ville a rappelé l’importance de définir en amont les secteurs qui vont recruter sur le territoire pour y développer les formations correspondantes et permettre l’insertion des Saint-Leusiens sur ces futurs emplois. L’association 7S4 Multisports, qui intervient dans l’accueil des enfants par exemple pendant les vacances a indiqué des possibilités de recrutements dans ce secteur à la condition effectivement de former les personnes.



Tous les partenaires présents partageaient l’idée selon laquelle il était aussi nécessaire d’agir sur la représentation du travail mais aussi des institutions et des entreprises. Enfin, sur la citoyenneté, malgré la crise sanitaire, des rencontres interculturelles, des ateliers autour du patrimoine et des valeurs de la république ont eu lieu.



Le travail avec les conseils citoyens est appelé à se poursuivre et à retrouver un rythme d’avant la crise sanitaire. Cette co-construction de projets, à l’échelle du quartier, a su faire la démonstration de son efficacité en matière de défense de l’intérêt général.