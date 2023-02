Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Contrat de ville : Saint-Paul veut amplifier son action

Les partenaires signataires du Contrat de Ville de Saint-Paul participent à une revue de projet organisée ce mardi 7 février 2023 dans la salle du Conseil Municipal.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, accueille plusieurs d’entre eux : la Sous-Préfète, chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, Christine TORRES, la Sous-Préfète d’arrondissement, Sylvie CENDRE, et Damienne VERGUIN, Directrice de la DEETS (Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Denise DELAVANNE, Conseillère municipale déléguée à la Politique de la Ville, siège aussi à cette instance restreinte, tout comme les autres partenaires du Contrat de ville.

Ce rendez-vous permet de présenter le bilan 2022, la coordination avec les dispositifs connexes et les perspectives. 2023 marque la fin de la génération des contrats de ville signés en 2015. L’attention de la Municipalité se mobilise donc totalement vers un « dispositif que nous souhaitons plus juste, plus équitable, plus adapté à notre territoire » comme le rappelle le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN.



« En effet, pour nous, la politique de la ville est un thème très sensible car notre territoire connaît des disparités très fortes avec des concentrations de pauvreté dans les Hauts. Notre commune est complexe et combine ruralité et urbanisation », ajoute le premier magistrat.



Certains indicateurs (comme la densité de population) excluent de fait certains territoires où les outils et les budgets de la politique de la ville seraient déterminants afin d’agir au plus près des personnes les plus fragiles. Plusieurs quartiers de la commune (Sans Souci, Barrage, Saint Cœur, Ravine Daniel) cumulent des situations de fragilité socio-économique impossible à ignorer.

Ces secteurs disposent de niveaux de revenus médians parmi les plus faibles de Saint-Paul mais aussi des caractéristiques proches de celles des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sur le territoire. Saint-Paul compte six QPV (Éperon, Fleurimont, Plateau Caillou, Grande Fontaine, Périphérie du centre-ville, Savanna-Kayamb-Bout de l’Étang.

Un constat d’autant plus aggravé par des niveaux d’inflation sans précédent. La hausse de l’alimentation et la flambée de l’énergie occasionnent des conséquences directes sur le pouvoir d’achat de la population mais aussi des plus modestes. Cette urgence sociale se traduit tous les jours sur le terrain.







