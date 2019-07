La grande Une Contrat de convergence: 398 millions d'euros de crédits accordés à La Réunion

avec les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. Le tout pour un montant total de 2,1 milliards d’euros. C'est la traduction des ambitions arrêtées dans le Livre bleu outre-mer présenté le 28 juin 2018 au Palais de l'Élysée sur la base de projets des Assises des outre-mer conduites dans les territoires dès juillet 2017.



En ce qui concerne La Réunion, le contrat a été signé par l'État, le conseil régional, le conseil départemental et les cinq agglomérations (CASUD, CINOR, CIREST, CIVIS et TCO). Il représente un effort financier de l'État de 398 millions d'euros de crédits. Avec l'ensemble des signataires, ce sont au total près de 608 millions d'euros de crédits qui seront mobilisés au bénéfice des projets du territoire réunionnais. Le contrat s'inscrit dans la " trajectoire 5.0" pour les outre-mer à La Réunion : zéro exclusion, zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant agricole, zéro vulnérabilité au changement climatique.



Lors de la cérémonie de signature, le président Macron a affirmé sa volonté d’ouvrir une nouvelle "relation de confiance" avec les territoires d’Outre-mer, rapporte



Changer le quotidien des Ultramarins



"Avec ces contrats signés, nous devons améliorer le quotidien de nos concitoyens ultramarins, car nous ne sommes plus crus aujourd’hui. Nous devons mettre un coup d’accélérateur pour changer la vie pour le mieux", a indiqué le président de la République. Emmanuel Macron a, en outre, rappelé que l’Outre-mer ne ferait pas l’objet d’économies, "La politique menée pour les Outre-mer n’est pas une politique d’économies ni de rabais", a-t-il promis dans des propos rapportés par Outremer360 .





Le contrat de convergence et de transformation en chiffres



– Volet 1 "Cohésion des territoires" : 101 millions d'euros



L'enjeu de ce volet est de renforcer la cohésion des territoires de La Réunion, notamment des plus fragiles (quartiers prioritaires de la politique de la ville, centre-ville, hauts de l'île) : 23M€ seront en particulier consacrés en faveur des hauts de l'île. En complément des crédits de la ligne budgétaire unique, la politique du logement est également très présente (34,5 M€), que ce soit à travers le soutien à l'aménagement à vocation sociale, à la structuration de la filière BTP autour de la réhabilitation du logement social (traitement de la problématique de l'amiante) ou au projet phare de l'écocité de La Réunion.



Un accent particulier sera mis sur le développement des services au public : e-services et transition numérique (3,5 M€), infrastructures culturelles (19,9 M€) et sportives (13,6 M€).



– Volet 2 "Mobilité multimodale" : 57 millions d'euros



Les projets de ce volet sont centrés sur le développement du rôle de hub régional du grand port maritime de La Réunion (13 M€), la sécurisation et le désengorgement des axes routiers de l'île (41 M€), avec notamment la poursuite des études relatives à la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis (qui est le prolongement de la nouvelle route du littoral, projet dans lequel l'État est fortement engagé aux côtés de la Région Réunion) et le lancement par le Conseil départemental des premières études et aménagements pour une future route des Hauts de l'est.



– Volet 3 "Territoires résilients": 100 millions d'euros



Cet axe traite à hauteur de 12M€ de la prévention du changement climatique, des risques naturels (inondation, incendie de forêt) et du risque requin, et prévoit la construction d'un centre régional d'expertise, de formation d'innovation, dédié à la gestion des risques et au changement climatique dans la zone sud-Ouest de l'océan Indien pour 2M€. Les enjeux de la transition écologique et énergétique sont également majeurs, avec 8,3 M€ consacrés à la gestion durable des déchets et la promotion de l'économie circulaire, 22 M€ pour l'amélioration de la qualité de l'eau potable et de l'assainissement (mise en œuvre du plan eau DOM), 30,1 M€ au service de la transition énergétique (maîtrise de la demande en énergie, développement des énergies renouvelables) et 26,3 M€ en faveur de la reconquête de la biodiversité et la préservation des milieux.



– Volet 4 "Territoires d'innovation et de rayonnement" : 82 millions d'euros



Les actions engagées en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le précédent contrat de plan Etat-Région seront poursuivies et amplifiées dans le contrat de convergence et de transformation. 2 M€ seront notamment consacrés à la création de 200 places de logements étudiants à St Denis, 2,6 M€ pour la 2ᵉ phase de construction de l'UFR santé à Saint-Pierre et 13,4 M€ aux laboratoires et plateformes de recherche et développement réunionnais, en particulier dans le secteur du bâti tropical.



Les entreprises et les filières de production seront soutenues à hauteur de 60 M€ dans leur développement, notamment à l'international. 15 M€ seront par exemple dédiés au secteur du tourisme, 2,7 M€ à l'économie bleue et 35 M€ à l'agriculture et l'agroalimentaire.



– Volet 5 "Cohésion sociale et employabilité" : 268 millions d'euros



La contractualisation prend la forme d'un pacte ultramarin d'investissement dans les compétences de 253,3 M€, totalement intégré temporellement dans le contrat de convergence et de transformation. Ce pacte a été signé le 18 avril 2019 entre l'État et le Conseil régional de La Réunion. Il vise à construire une société des compétences au bénéfice premier des plus éloignés de l'emploi, tout en veillant à une meilleure adéquation avec les besoins des entreprises. Il sera complété par des actions en faveur de l'apprentissage, de soutien à l'économie sociale et solidaire ou en faveur de l'égalité femme-homme et la lutte contre les discriminations. Les contrats de convergence et de transformation (CCT) ont été signés au ministère des Outre-mer ce lundi, en présence du Président de la République et du Premier ministre, par l'Étatl'État, le conseil régional, le conseil départemental et les cinq agglomérations (CASUD, CINOR, CIREST, CIVIS et TCO). Il représente un effort financier de l'État de 398 millions d'euros de crédits. Avec l'ensemble des signataires, ce sont au total près de 608 millions d'euros de crédits qui seront mobilisés au bénéfice des projets du territoire réunionnais. Le contrat s'inscritLors de la cérémonie de signature, le président Macron a affirmé sa volonté d’ouvrir une nouvelle "relation de confiance" avec les territoires d’Outre-mer, rapporte Outremer360 . "On ne peut pas s’habituer aux situations de retard. On a signé ces dernières années, quelle que soit la sensibilité politique, beaucoup de textes, sans doute beaucoup trop, on a pris beaucoup de déclarations, mais la vie des gens n’a pas assez changé" a indiqué Emmanuel Macron tout en rappelant les récents résultats des élections européennes en Outre-mer. "C’est un réveil collectif qu’il nous faut prendre avec ces contrats", a insisté le chef de l’État."Avec ces contrats signés, nous devons améliorer le quotidien de nos concitoyens ultramarins, car nous ne sommes plus crus aujourd’hui. Nous devons mettre un coup d’accélérateur pour changer la vie pour le mieux", a indiqué le président de la République. Emmanuel Macron a, en outre, rappelé que l’Outre-mer ne ferait pas l’objet d’économies, "La politique menée pour les Outre-mer n’est pas une politique d’économies ni de rabais", a-t-il promis dans des propos rapportés par– Volet 1 "Cohésion des territoires" : 101 millions d'eurosL'enjeu de ce volet est de renforcer la cohésion des territoires de La Réunion, notamment des plus fragiles (quartiers prioritaires de la politique de la ville, centre-ville, hauts de l'île) : 23M€ seront en particulier consacrés en faveur des hauts de l'île. En complément des crédits de la ligne budgétaire unique, la politique du logement est également très présente (34,5 M€), que ce soit à travers le soutien à l'aménagement à vocation sociale, à la structuration de la filière BTP autour de la réhabilitation du logement social (traitement de la problématique de l'amiante) ou au projet phare de l'écocité de La Réunion.Un accent particulier sera mis sur le développement des services au public : e-services et transition numérique (3,5 M€), infrastructures culturelles (19,9 M€) et sportives (13,6 M€).– Volet 2 "Mobilité multimodale" : 57 millions d'eurosLes projets de ce volet sont centrés sur le développement du rôle de hub régional du grand port maritime de La Réunion (13 M€), la sécurisation et le désengorgement des axes routiers de l'île (41 M€), avec notamment la poursuite des études relatives à la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis (qui est le prolongement de la nouvelle route du littoral, projet dans lequel l'État est fortement engagé aux côtés de la Région Réunion) et le lancement par le Conseil départemental des premières études et aménagements pour une future route des Hauts de l'est.– Volet 3 "Territoires résilients": 100 millions d'eurosCet axe traite à hauteur de 12M€ de la prévention du changement climatique, des risques naturels (inondation, incendie de forêt) et du risque requin, et prévoit la construction d'un centre régional d'expertise, de formation d'innovation, dédié à la gestion des risques et au changement climatique dans la zone sud-Ouest de l'océan Indien pour 2M€. Les enjeux de la transition écologique et énergétique sont également majeurs, avec 8,3 M€ consacrés à la gestion durable des déchets et la promotion de l'économie circulaire, 22 M€ pour l'amélioration de la qualité de l'eau potable et de l'assainissement (mise en œuvre du plan eau DOM), 30,1 M€ au service de la transition énergétique (maîtrise de la demande en énergie, développement des énergies renouvelables) et 26,3 M€ en faveur de la reconquête de la biodiversité et la préservation des milieux.– Volet 4 "Territoires d'innovation et de rayonnement" : 82 millions d'eurosLes actions engagées en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le précédent contrat de plan Etat-Région seront poursuivies et amplifiées dans le contrat de convergence et de transformation. 2 M€ seront notamment consacrés à la création de 200 places de logements étudiants à St Denis, 2,6 M€ pour la 2ᵉ phase de construction de l'UFR santé à Saint-Pierre et 13,4 M€ aux laboratoires et plateformes de recherche et développement réunionnais, en particulier dans le secteur du bâti tropical.Les entreprises et les filières de production seront soutenues à hauteur de 60 M€ dans leur développement, notamment à l'international. 15 M€ seront par exemple dédiés au secteur du tourisme, 2,7 M€ à l'économie bleue et 35 M€ à l'agriculture et l'agroalimentaire.– Volet 5 "Cohésion sociale et employabilité" : 268 millions d'eurosLa contractualisation prend la forme d'un pacte ultramarin d'investissement dans les compétences de 253,3 M€, totalement intégré temporellement dans le contrat de convergence et de transformation. Ce pacte a été signé le 18 avril 2019 entre l'État et le Conseil régional de La Réunion. Il vise à construire une société des compétences au bénéfice premier des plus éloignés de l'emploi, tout en veillant à une meilleure adéquation avec les besoins des entreprises. Il sera complété par des actions en faveur de l'apprentissage, de soutien à l'économie sociale et solidaire ou en faveur de l'égalité femme-homme et la lutte contre les discriminations. N.P Lu 1036 fois