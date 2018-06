Contrat de confiance avec l’Etat : La CIVIS s'engage pour une maîtrise des dépenses de fonctionnement

Politique Contrat de confiance avec l’Etat : La CIVIS s'engage pour une maîtrise des dépenses de fonctionnement





Ce taux a été ajusté en prenant en compte plusieurs critères comme l'évolution de la population, le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ou encore les efforts passés en matière de dépenses de fonctionnement.



Ce nouveau pacte financier, qui liera la CIVIS à l'État pour les trois prochains exercices (2018, 2019 et 2020), permettra à la collectivité de s'engager notamment sur la maîtrise de ses dépenses réelles de fonctionnement, l'amélioration de son besoin de financement ou encore l'amélioration de sa capacité de désendettement.



"Ce pacte de confiance marque la volonté de la CIVIS de participer à l’effort collectif de maîtrise de ses dépenses", indique-t-elle.



Cette séance a également permis d'en savoir un peu plus sur le Programme local de l'Habitat (PLH) élaboré par l'interco', accompagné d'un Plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne (PILHI). Le PLH se fixe pour objectif la construction annuelle de 1 700 logements entre 2018 et 2024, dont 680 logements locatifs sociaux (40%) et 340 logements en accession abordables (20%). Coût total du dispositif : 24 465 445 euros.



Après avoir établi le diagnostic sur le fonctionnement du marché de l’habitat, la CIVIS a identifié un certain nombre d’enjeux pour son territoire en matière d’habitat :

- Améliorer et élargir l’offre abordable à destination d’une majorité des ménages de la CIVIS, par une politique de développement, de réhabilitation et de diversification des logements aidés



- Faire face aux besoins résidentiels par une politique foncière au service de l’habitat, pour une relance de la construction de logements



- Résorber l’habitat indigne et réhabiliter le parc privé, par la mise en œuvre du PILHI, orientation prioritaire de la politique locale de l’habitat



- Accompagner la transition démographique de la CIVIS, avec une attention accrue à l’endroit des plus fragiles



